Neustart für Steinbrunner Gemeindebücherei

Die Bücherei erstrahlt seit kurzem am neuen Standort in der Teichgasse in neuem Glanz. Beim Umzug wurde auch gleich der Bestand ausgemustert und erneuert. „Mein großer Dank gilt Ines Gludovatz, Verena Marczinyas und Beatrix Wendt, die die Bücherei ehrenamtlich betreiben. Es freut mich sehr, dass wir auch die Öffnungszeiten erweitern konnten“, ist Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer stolz. Die Bücherei hat jeden Montag von 16 bis 19 Uhr sowie jeden zweiten Samstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.