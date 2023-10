Diakonie als neuer Träger der Leithalandschule Purbach

Vor vier Jahren wurde die Leithabergschule in Purbach von drei Müttern gegründet, die mit dem gängigen Schulsystem nicht zufrieden waren. An den alternativen Ansätzen der Schule gab es auch Kritik. Mit mittlerweile über 50 Schülern zwischen sechs und 15 Jahren scheint die Nachfrage am Modell aber zu stimmen.

„Die Schule passt mit ihrer reformpädagogischen Ausrichtung optimal zum evangelischen Schulprofil der Diakonie de La Tour“, erklärt Susanne Prentner-Vitek vom Vorstand der Diakonie de La Tour: „Wir freuen uns, Schule und Schüler durch unsere Trägerschaft ab sofort bestmöglich fördern zu können.“

Beim Schulstartfest am 6. Oktober besuchten auch Superintendent Robert Jonischkeit, Oberkirchenrätin Kim Kallinger und der Purbacher Bürgermeister Harald Neumayer die nun unter neuem Dach fungierende Leithabergschule.