Tischtennis-„Hype“ in Wulkaprodersdorf

„Mit so großem Zuspruch hätten wir wirklich nicht gerechnet“, strahlt Obmann Michael Zeichmann, der selbst bereits zu Schulzeiten die Liebe zum Tischtennis entdeckte: „Wir hatten schon vor etwa 20 Jahren einen Verein, dann war allerdings Schluss, weil die Lokalität zusperrte.“ Von einem Revival hätten er und Freunde schon des Längeren geträumt, die Umsetzung in die Realität erfolgte letztendlich im heurigen Feber, ein neuer Tischtennisverein war geboren.

Der Zuspruch sei in kürzester Zeit enorm gewesen, ist Zeichmann nach wie vor überwältigt, über 30 zahlende Mitglieder zähle man bereits: „Der Großteil kommt natürlich aus Wulkaprodersdorf, aber da in nächster Umgebung das diesbezügliche Angebot eher dünn gesät ist, gibt es auch Interesse etwa von Eisenstädtern, Donnerskirchnern oder Siegendorfern.“ Von der Altersstruktur her spreche man anscheinend vor allem „25- bis 70-jährige“ an, so Zeichmann, „schön wäre es, wenn wir zusätzlich auch noch mehr Kinder gewinnen könnten.“

Bereits drei Sponsoren für den neuen Verein

Ob des großen Zuspruchs wird auch bereits an einer etwaigen Meisterschaftsteilnahme gebastelt. Drei Sponsoren konnten bereits an Land gezogen werden, auch drei Trainer stehen mittlerweile zur Verfügung. Seine Fertigkeit verbessern kann man aktuell an drei Tischen, zu denen man „über Mundpropaganda“ gekommen sei, so Zeichmann: „Einen Meisterschaftstisch konnten wir aus Hornstein holen und auch andere Vereine geben etwas her. Um Meisterschaft spielen zu können, müssen die Tische ja gewisse Normen erfüllen.“

Das betrifft auch die Örtlichkeit. Für Meisterschaftsspiele brauche es unter anderem „eine gewisse Raumhöhe, einen guten Abstand um den Tisch“ und etwa auch das Licht sei ein wichtiger Faktor, gibt Zeichmann zu bedenken: „Das gehört nun alles genau geprüft, vielleicht könnten wir auch die Mehrzweckhalle nutzen. Bürgermeister und Amtmann haben uns dankenswerter Weise jedenfalls ihre Unterstützung zugesagt.“

Trainiert wird derzeit dreimal die Woche im von Vizebürgermeister René Pint zur Verfügung gestellten Kinderfreundeheim, eine Mitgliedschaft kostet 60 Euro im Jahr, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist sie derzeit kostenlos.

