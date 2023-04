Start für Media Markt Eisenstadt am 11. Mai

Auf rund 1.400 Quadratmetern Einkaufsfläche soll das komplette Produkt- und Serviceportfolio bei einem Sortimentsumfang von rund 6.000 Produkten geboten werden: „Die Märkte in Oberwart und Parndorf haben uns ganz klar gezeigt, dass der Bedarf in der Region groß ist und wächst“, so Wolfgang Goger, Vertriebsleiter bei MediaMarkt Österreich.

Ein großzügig gestalteter Pick-up Point soll die bequeme und rasche Abholung bestellter Produkte ermöglichen, aus dem Online-Sortiment ist per Click & Collect Express die Bestellung besonders rasch abholbereit – bei lagernden Produkten innerhalb von nur 30 Minuten.

„Komfortable Liefer- und Montageleistungen über rasche Smartbar-Reparaturen bis hin zu sorglosen Geräteschutzpaketen machen den Einkauf für unsere Kunden rundum bequem“, freut sich Günter Stipkovits, Marktleiter von MediaMarkt Eisenstadt.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 9 bis 18:30 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr.

