„Wulka“ hat wieder ein Café

„Endlich haben wir wieder ein Kaffeehaus“, freuen sich bei einem „BVZ-Lokalaugenschein“ die Gäste der neuen „Minibar. Cafe & Mehr“ in der Unteren Hauptstraße unweit vom „Spar“, „das hat im Ort wirklich gefehlt!“

Seit dem vergangenen Sommer sei die Lokalität leer gestanden, nachdem Vormieterin Sabine Winkler das „Café 21“ nach „coronabedingt schwierigen Zeiten“ letztendlich geschlossen habe, resümiert Bürgermeister Friedrich Zarits. Seitens der Gemeinde werde der Neustart durch Neo-Betreiberin Judit Mariel natürlich sehr begrüßt, betont der Ortschef.

"Leute brauchen mehr Zusammenhalt"

Die 49-jährige Mariel war bereits zuvor im Bezirk Eisenstadt als Gastronomin tätig: „Das Lokal hat mir schon immer gefallen, noch dazu liegt es in meinem Wohnort. Da habe ich mir dann einfach gedacht ,Ich mache das!‘“ Natürlich sei es keine leichte Zeit für eine Lokal-Eröffnung, „aber ich versuche immer, positiv zu denken. Wenn man dauernd Angst hat, kann man ja gar nichts machen.“

Die Einrichtung des Cafés sei „individuell“, sie habe sie gemeinsam mit ihrem Mann ausgesucht, so die gebürtige Slowakin: „Ich will das Café aufziehen wie in früheren Zeiten, als die Leute auf diesem Weg gemütlich zusammen gekommen sind. Gerade jetzt nach über zwei Jahren Corona brauchen die Leute mehr Zusammenhalt.“

Beim kulinarischen Angebot setzt die Mutter zweier Teenager auf Selbstgemachtes, wie Kuchen, diverse Aufstriche oder auch Gin. „Ich plane übrigens auch Themenwochen, mal soll es zum Beispiel Italienisches geben, dann wieder Mexikanisches“, sprüht das Energiebündel nur so voller Ideen: „Ich liebe das Gastgewerbe einfach, und ich glaube, die Leute spüren das.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.