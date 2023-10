Wieder Nahversorger am Breitenbrunner Hauptplatz

Stefanie Schuschnigg (l.) erklärte am Eröffnungstag das Kassasystem des Selbsbedieungsladens. Angelika Tobler holte sich etwas Süßes. Foto: Janisch, Sigrid Janisch

Nach über zehn Monaten gibt es in Breitenbrunn nun wieder einen Nahversorger im Ort: der “Kastl-Greissler”, ein Selbstbedienungsgeschäft, das seinen Standort am Hauptplatz hat.

Zur Vorgeschichte: Mit Ende 2022 schloss der Spar-Markt entlang der Durchzugsstraße seine Türen. Das Notwendigste, also Gebäck, Milch, Butter, Joghurt, Kartoffeln, Zwiebeln, saisonales Obst konnte weiterhin bei zwei Bäckern beziehungsweise regionalen Gemüse- und Obstproduzenten gekauft werden. Die Gemeinde war bemüht, wieder ein Geschäft in den Ort zu bringen. Allerdings konnte man keinen Nachfolger für die Geschäftsfläche des ehemaligen Spar gefunden werden. Zwar gab es das Angebot der Gemeinde, mit dem Gemeindebus nach Purbach zum Einkaufen zu fahren, aber eine Dauerlösung war das nicht. Also suchte man eine Alternative und fand das Konzept des “Kastl-Greisslers”, wie sich Bürgermeister Helmut Hareter (SPÖ) freut.

In einem Container am Hauptplatz können nun wieder Waren des täglichen Bedarfs in Selbstbedienung gekauft werden. Das heißt, dass die Kunden selbst die Waren in das Kassa-System über einen Scanner eingeben und dann bar oder mit Bankomatkarte bezahlen.

Im “Kastl-Greissler” reicht das Sortiment von Backwaren, “die täglich frisch geliefert werden”, so Moritz Schuschnigg, Betreiber des “Container-Geschäfts”, Milchprodukten über Obst und Gemüse, Süßes, Tiefkühlprodukte, Tiernahrung sowie Putzmittel und Hygieneartikel. Dabei wird auch darauf geachtet, vor allem regionale Produkte anzubieten.

Moritz Schuschnigg betreut damit bereits seinen sechsten Standort im Burgenland und seinen ersten im Nordburgenland. Warum der Bedarf nach diesen Selbstbedienungsgeschäften gegeben ist? “Das liegt vor allem daran, dass Geschäfte sehr personalintensiv sind”, erklärt Moritz Schuschnigg und sagt weiter: “Wir kümmern uns mehrmals die Woche um die Nachbestückung der Waren sowie die tägliche Reinigung.”

Der Container ist aber nicht rund um die Uhr zugänglich. Die Tür wird über ein automatisches Schloss montags bis samstags um sieben Uhr geöffnet und bleibt es montags bis donnerstags bis 19 Uhr, freitags bis 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr. An Feiertagen können diese Zeiten aber abweichen.