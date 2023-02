„Hof-Meisterei“ kommt gut an

Kulinarisch hat Rust bekanntlich einiges zu bieten, wie Einheimische und Gäste wissen. Der Großteil des Angebots richtet sich dabei an Touristen, vor allem in den eher schwächer ausgebuchten Wintermonaten haben dabei aber viele Restaurants, Cafés und Gasthäuser geschlossen. „Bodenständiges, traditionelle österreichische Küche“, von Rustern, für Ruster und mit Produkten aus der Region wollen Hermi und Albert Steffanich nun mit ihrer Hof-Meisterei anbieten.

Aus der Not entstehen oft die besten Ideen

Für Koch Albert war ein „Schmankerl-Imbiss“ schon lange ein Traum, für Gattin Hermi eher eine Notlösung, erzählt sie: „Ich habe in einer Trafik in Eisenstadt gearbeitet und wollte dort in der Pension eigentlich geringfügig weiterarbeiten, um etwas dazu zu verdienen. Nachdem die Trafik überfallen wurde, war das aber leider nicht mehr möglich.“ Um sich die Pension etwas aufzubessern, rief das Paar daraufhin ihre Hof-Meisterei ins Leben.

Ihre Küche mit Verkaufsstand im Hof der Familie nutzen die beiden vor allem für Take-Away — ein Angebot, das von den Rustern gut angenommen wird. „Wir haben zwar auch zwei Tische draußen, aber bei Minusgraden sitzt dort natürlich eher niemand“, eklärt Albert in seiner Küche. Im Sommer plane man dann, Tische in der Kirchengasse aufzustellen. „Kaum zu glauben, dass es das bisher in der Kirchengasse nicht gab“, wundert er sich angesichts des netten Ambientes in der Ruster Innenstadt. „Jeder ,erste Bezirk‘ braucht einen Würstelstand“, scherzt er.

