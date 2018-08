Rettungssanitäter haben Einsätze, bei denen auch oft Routine im Spiel ist. Einen Einsatz werden Sandro Pojer und Simon Holzinger mit Sicherheit jedoch mit Sicherheit nicht vergessen. Es war Mitte August, als in der Nacht ein Ruf über die Landessicherheitszentrale für einen Transport einer schwangeren Frau in das Landeskrankenhaus Eisenstadt einging.

„Es wird in der Regel jene Stützpunktstation verständigt, die beim Einsatzort am nächsten liegt“, berichtet Sandro Pojer. Gemeinsam mit Zivildienstleistenden Simon Holzinger, machte er sich auf den Weg und binnen wenigen Minuten waren sie am Einsatzort.

Geburt dauerte rund 45 Minuten

Das Baby hatte es jedoch besonders eilig. „Die Frau war schon in Geburtsstellung. Es war klar, dass das Kind nicht im Krankenhaus auf die Welt kommt“, so Pojer. Die Einsatzkräfte verständigten den Notarzt. Bis dieser jedoch eintraf, war der kleine Jowi bereits auf die Welt gekommen. „Die Geburt dauerte rund 45 Minuten, ganz ohne irgendwelche Komplikationen“, erzählt Pojer, der keine Nervosität verspürte. „Bei der Ausbildung wird man natürlich auch für solch ein Szenario geschult.“

Pojer ist 22 Jahre alt, absolvierte seinen Zivildienst beim Samariterbund und hat dort im September vergangenen Jahres auch seinen Job gefunden. Bei diesem nicht alltäglichen Einsatz fungierte er als Geburtshelfer, in wenigen Wochen wird er selber Vater: Im September wird sein Sohn das Licht der Welt erblicken.

Der Einsatz in Neufeld an der Leitha war nicht der erste, bei dem Pojer die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte. 2017 fing eine Küche in einem Neudörfler Mehrparteienhaus Feuer. Pojer, damals auch in diesem Haus wohnhaft, bemerkte die Rauchentwicklung ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten).

„Ich habe mit meiner Freundin gekocht, als ich ein Piepsen gehört habe. Als ich nachschauen gegangen bin, woher das Geräusch kommt, war das Stiegenhaus schon sehr stark verraucht“, schilderte er. Gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Feuerwehrmann war er schnell im oberen Teil des Hauses und brachte die Wohnungsbesitzer, ein 88- und 82-jähriges Ehepaar, in Sicherheit.