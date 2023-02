Feber 1934: Aufstand für die Demokratie

Wer heute am Ufer des Neufelder Sees oder in Mörbisch am Neusiedler See steht, kann sich kaum noch vorstellen, dass in diesen beschaulichen Gemeinden vor 89 Jahren um nicht weniger als den Verlauf der Geschichte gekämpft wurde.

„Gekämpft“ heißt im historischen Kontext tatsächlich, dass die Arbeiter bereits zu den Waffen griffen , um sich für die bevorstehenden Auseinandersetzungen mit dem austrofaschistischen Dollfuß-Regime zu rüsten. Die Pöttschinger Historikerin Susanna Steiger-Moser und ihre Neufelder Kollegin Lisa Sinowatz zeichnen in ihrem Buch „BAOUSTERZ UND BUBIKOPF: Burgenländische Geschichte(n) zwischen 1933 - 1938“, die historischen Ereignisse im Burgenland nach.

Nach den Schüssen von Schattendorf, dem Brand des Justizpalastes und der Proklamierung des „Korneuburger Programmes“ der christlich-sozialen Heimwehr („Wir verwerfen den westlich-demokratischen Parteienstaat!“) standen Sozialisten und Kommunisten bereits mit einem Bein in der Illegalität. Die Vorboten der paramilitärischen Auseinandersetzungen zwischen austrofaschistischer Heimwehr und sozialistischem Schutzbund schafften es bis ins Burgenland. Im Feber 1934, als etwa in Wien Gemeindebauten beschossen, die Sozialdemokratie verboten und Arbeiter verhaftet wurden, kam es auch hier zu bewaffneten Auseinandersetzungen.

In Neufeld, wo etwa in der Jutefabrik 90 Prozent der Angestellten gewerkschaftlich organisiert waren, reagierten die Arbeiter besonders scharf auf das bevorstehende Verbot der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie. Zu Beginn der Verhaftungswelle vom 12. Feber wollten sie die erkämpften demokratischen Rechte nicht kampflos aufgeben und griffen zu den Waffen. Während unweit in Pöttsching die Sozialdemokraten bereits im Vorfeld von Parteikollegen verraten und daraufhin verhaftet wurden, kam es in Neufeld tatsächlich zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Diese wurden allerdings „im Keim erstickt“, der sozialistische Bürgermeister Karl Hammer und seine Helfer daraufhin ebenfalls verhaftet. Bei den folgenden Säuberungen, denen ab dem 12. Feber 1934 bis auf Ludwig Leser alle ranghohen Sozialdemokraten zum Opfer fielen, waren die bewaffneten Arbeiterbünde bereits zerschlagen, im Austrofaschismus blieb den Sozialisten nur das Gefängnis und der Weg in die Illegalität. Viele schlossen sich, von der Parteiführung enttäuscht, den Kommunisten um Vinzenz Böröcz und Hannah Sturm an.

Insgesamt kommt es in fünf Gemeinden im Burgenland zu Aufständen: Neutal, Neufeld, Pöttsching, Siegendorf und Mörbisch. In Siegendorf kämpften sozialistische Arbeiter um einen Häuserkomplex und wurden bald von der Gendarmarie verhaftet. In Mörbisch überfielen dagegen bewaffnete Nationalsozialisten den Gendarmerieposten und beschossen den Pfarrhof, schildern die Historikerinnen in ihrem Buch.

