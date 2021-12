Kreative Kids gestalteten Snowboard für Olympiasiegerin

Gemeinsam mit Energie Burgenland rief die Bildungsdirektion Burgenland einen Kreativwettbewerb für Volksschüler ins Leben: „Wie wird unsere Welt in 100 Jahren aussehen?“ Ihre Antwort auf diese Frage sollten die Kinder dann zeichnen.

Das beste Design unter fast 5.000 Einsendungen wird schließlich auf das wichtigste Snowboard im Burgenland gedruckt: jenes von Julia Dujmovits, das sie bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 fahren wird.

Bad Tatzmannsdorf Anzeige Vielfältige Energiequellen im AVITA Resort**** Superior

„Die hohe Partizipation zeigt: Unsere Kinder beschäftigen sich gerne mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, erklärt die Initiatorin, Landesrätin Daniela Winkler. Fünf Einsendungen wurden von einer Jury, bestehend aus Snowboarderin Julia Dujmovits, dem Künstler Wilfried Ploderer und dem Vorstandsvorsitzenden der Energie Burgenland, Stephan Sharma, ausgewählt.

Gewonnen hat Theodor Schuster, Klasse 1a der VS Neufeld. Platz zwei ging an Lina Seitlinger aus der 2. Klasse der VS Rust. Ihre Zeichnungen sowie jene der Plätze drei bis fünf schaffen es somit bis zu den Olympischen Spielen.