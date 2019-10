Zurück an den Start heißt es bei der Direktorennachbesetzung an der Neuen Mittelschule (NMS) Neufeld. Aufgrund der krankheitsbedingten Pensionierung von Dorothea Gatterbauer ist die Stelle seit einem Jahr frei. Ihr Stellvertreter, Johannes Docekal, leitet seit dem letzten Schuljahr die NMS. Jetzt hat er sich um den Posten beworben und wurde – ohne einen Grund zu nennen – von der Bildungsdirektion abgelehnt.

Interimsdirektor wurde abgelehnt

„Es gab offiziell eine Ausschreibung, wie und welche Unterlagen beigelegt werden sollten, stand nicht in der Ausschreibung. Ich habe extra noch nachgefragt, ob meine formale Bewerbung so in Ordnung sei. Bei Fragen werde man sich melden“, berichtet der interimistische Schulleiter Johannes Docekal. Vor drei Wochen bekam der Pädagoge dann ein Schreiben von der Bildungsdirektion, dass er aus dem Auswahlverfahren ausgeschieden ist. „Und das ohne Begründung“, wundert sich Docekal. Eine zweite Bewerberin soll, so heißt es gerüchteweise, die Ausschreibungskriterien nicht erfüllt haben. Sie konnte statt der fünf Jahre Praxis nur 4,5 Jahre nachweisen.

Merkwürdig erscheint die Ablehnung auch Helmut Gaal, dem FCG-Landesvorsitzenden der Lehrergewerkschaft. „Vor einem Jahr wurde Johannes Docekal von der Bildungsdirektion mit der Leitung der Schule beauftragt und jetzt bei der Bewerbung teilt man ihm mit, dass er für diesen Posten nicht geeignet ist“, merkt Gaal an und ergänzt: „Gleichzeitig hat man Docekal vonseiten der Begutachtungskommission nicht einmal die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren oder etwas zu sagen.“

Auf Anfrage bei der Bildungsdirektion heißt es dazu: „Da es sich bei der Bestellung zum Direktor für die Mittelschule Neufeld nach wie vor um ein laufendes Bewerbungsverfahren handelt, dürfen wir leider keine Details bekanntgeben. Es bestand die Notwendigkeit für diesen Standort, eine erneute öffentliche Ausschreibung durchzuführen.“ Am 17. Oktober wurde neu ausgeschrieben. Docekal hat sich erneut beworben: „Fristgerecht habe ich einen Ordner abgegeben.“