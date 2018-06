Dutzende toter Fische fand ein Spaziergänger am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Uferbereich des Neusiedler Sees bei Purbach, unterhalb des Türkenhains.

„Wir gehen oft hier spazieren, aber noch nie haben wir so viele tote Fische im Wasser treiben gesehen – manche bis zu einem halben Meter lang. Wir haben bei 60 aufgehört zu zählen“, so der Spaziergänger.

Woran die Fische verendet sind – ob in Folge der Wetterkapriolen der vergangenen Tage, aufgrund einer Verunreinigung oder an einer Krankheit - , ist derzeit unklar. Purbachs Bürgermeister Richard Hermann will der Sache genauer auf den Grund gehen, wie er auf BVZ-Anfrage bestätigte.