Das Boot befand sich am Liegeplatz in der Ladestation, als der Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert wurde. Da sich in diesem mehrere Batterieblöcke befinden, musste das abgelöschte Boot dann aus dem See geholt und am Bauhof in ein Wasserbad eingelegt werden. Es werde nun noch ein paar Tage beobachtet, bevor es der Besitzer entsorgen muss, hieß es weiters zur APA.