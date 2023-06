Viele Neuerungen am See in Mörbisch

In den vergangenen Jahren war das Seebad Mörbisch eher mit Negativmeldungen in den Schlagzeilen: endlose Schranken-Debatte, desolate Brücke, Chaos in der Verwaltung und ein umstrittener Deal um Hütten auf der Badeinsel und einiges mehr. Heuer staunt man als Kenner des Bades aber nicht schlecht, wie viel sich in den letzten Monaten am See getan hat - und das meist im postiven Sinne.

Dabei waren die Vorzeichen nicht gerade rosig: Familie Lang, Urgesteine am See und mit dem Wassersportzentrum sowie dem Restaurant Langgusto kaum wegzudenken, warfen nach einem Sterbefall im Kernteam das Handtuch. Ein schwerer Schlag, aber nun hat man schnell eine erfreuliche Nachfolgelösung gefunden. Das Hafenareal wechselt nämlich den Besitzer: Ein Konsortium um den ehemaligen Yachtclub Breitenbrunn-Präsidenten Christian Müller-Uri übernimmt das Gelände.

Bürgermeisterin Bettina Zentgraf statte den - voraussichtlich - neuen Eigentümern bereits einen Besuch vor Ort ab: „Der Kaufvertrag war zwar noch nicht unterschrieben, aber wir wollten uns so schnell wie möglich mit den neuen Eigentümern abstimmen.“ Nachdem die Segel-Enthusiasten weiterhin auf Wassersport setzen und wohl auch einige der seit der Räumung durch die Esterhazy Stiftung obdachlosen YCBb-Segler „aus der Diaspora“ anlocken, hofft man auf eine „Win-Win-Situation“. „Natürlich wäre es noch schöner, wenn das Wassersportzentrum als ganzes weitergeführt werden würde - das wird schon fehlen. Trotzdem ist es eine super Lösung für alle Beteiligten“, so Zentgraf.

Pächter gesucht und Pächter gefunden

Für das ebenfalls zum Areal gehörende Restaurant Langgusto - in bester Lage direkt am See - wird nun ein Pächter gesucht.

Bereits neue Pächter gefunden hat man in Mörbisch für die Seeterrasse. Mit Gerald Sommer, der schon bisher das Burgerlokal Manta erfolgreich führte, hat das Lokal einen neuen ambitionierten Chef. Das Manta führt nun seine Mutter weiter, während er mit Freundin Nora Blazs die Seeterrasse schupft. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und neuem Pächter laufe „sehr professionell und reibungslos“, betont Zentgraf.

Nettes Ambiente und sommerlichen Flair verspricht die Seeterrasse Mörbisch. Fotos: zVg Foto: zVg

Dass sich am See nun so schnell so viel getan hat, liegt auch am neuen Geschäftsführer des Seebads.

Frischer Wind dank neuem Geschäftsführer

Als Nachfolger des nicht-amtsführenden Geschäftsführers, Alt-Bürgermeister Markus Binder, ist seit Mitte April offiziell Manfred Skalitzky am Werk. „Einen besseren Geschäftsführer kann man sich kaum wünschen“, ist Zentgraf hin und weg ob des „stark überqualifizierten“ neuen Chefs. Der Lebenslauf des Spitzenbankers, Juristen und Wahl-Mörbischers ist mehr als beachtlich, tätig war Skalitzky unter anderem in Top-Jobs bei der Europäischen Zentralbank und der Weltbank. London, Paris, Frankfurt, New York - und nun Mörbisch. „Ein absoluter Glücksgriff“, ist Zentgraf glückselig.