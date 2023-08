Wind und Wasserstand: Saisonende für Fähre Podersdorf-Breitenbrunn

Schwarzmalerei ist am Neusiedler See, zumindest mit Blick auf die Saison 2023, nicht angebracht. Zu Jahresbeginn hätte wohl kaum jemand darauf gewettet, das Ende August noch (fast) uneingeschränkter Schiffverekehr möglich ist. Ausgehend von den Prognosen im Frühjahr muss man die Saison als Erfolg werten: Lag der Pegel Im April noch 24 Zentimeter (!) unter dem Negativ-Rekord vom Vorjahr, sind es mittlerweile 18 Zentimeter mehr als 2022 um die gleiche Jahreszeit.

Schluss für Fähre Breitenbrunn-Podersdorf

Trotz deutlich erfreulicherem Verlauf als befürchtet ist nun aber für die erste Fähre wegen Wassermangels Schluss. Die Schifffahrt Gmeiner fährt noch am Samstag und „wenn das Wetter es zulässt“ auch am Sonntag zwischen Breitenbrunn und Podersdorf, dann ist für heuer Schluss.

Vor allem der Wind macht es den Kapitänen nicht einfach, in Breitenbrunn einzufahren. Es habe dabei heuer schon einige Probleme, heißt es bei Schifffahrt Gmeiner auf BVZ-Anfrage. Vor allem bei starkem Wind, der oft das Wasser aus dem Breitenbrunner Hafen hinaustreibt, was die Wassersituation deutlich verschärft. Schon jetzt geht es am See langsamer voran, die Überfahrt dauert länger als normalerweise.

Die langen Regenphasen haben die Saison für die Schifffahrt gerettet. Foto: Hydrographischer Dienst Burgenland

Geschuldet sind die Probleme der geographischen Lage Breitenbrunns am Nordufer des Steppensees. Keine Probleme gebe es auf der Strecke Podersdorf-Rust, betonen die Fährbetreiber. Dort sind auch in den kommenden Wochen Überfahrten problemlos möglich.

Happy End für 2023, Sorgenfalten für 2024

Mehrere tagelange Regenphasen haben die Schifffahrt am Neusiedler See - zumindest für heuer - gerettet. Schon nächstes Jahr könnten die Sorgen und Debatten aber wieder von vorne losgehen, wenn das Wetter nicht mitspielt. Im Herbst sollen weitere Maßnahmen der Seemanagement GmbH bezüglich Schlamm- und Schilfmanagement folgen. Für 2023 gab es, gemessen an den Erwartungen im Frühling, doch noch ein Happy End. Was das Jahr 2024 bringt, wird sich zeigen.