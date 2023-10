WWF warnt erneut vor geplantem Seezufluss

Während die Pläne der Wasserzufuhr aus der Moson-Donau über Ungarn immer unwahrscheinlicher und eine innerösterreichische Lösung mittlerweile die favorisierte Option ist, spricht sich die Umweltschutzorganisation WWF generell gegen eine solche Zufuhr von Donauwasser aus. Diese wäre „der folgenschwerste Eingriff seit 100 Jahren und ökologisch höchst riskant“, schreibt WWF in einer Aussendung.

„Eine Zuleitung von Fremdwasser würde den salzhaltigen See zusehends aussüßen und letztlich zum völligen Verlust des Salzes führen", erklärte Bernhard Kohler vom WWF. Keine neue Thematik, den die „Aussüßung“ des salzhaltigen Neusiedler Sees habe bereits vor 100 Jahren mit dem Bau des Einserkanals begonnen. „Eine Zuleitung von kalkhaltigem Donauwasser würde die Ausschwemmung beschleunigen und dem See den Rest geben", ist der World Wildlife Fund überzeugt.

Mit der Zuleitung würde der Neusiedler See außerdem an "Selbstreinigungskraft" verlieren, es würde zu "massiven Algen-Vermehrungen" und zu einer beschleunigten Verschlammung und Verlandung des Sees kommen.

Früher reichten die Überschwemmungsgebiete bis weit nach Ungarn. Noch heute sind diese Flächen als deutlich grünere Landschaft auf Satellitenbildern zu erkennen. Foto: Stadtarchiv Rust

Was WWF nicht erwähnt: Vor der Donauregulierung kam bei Hochwasserereignissen ebenfalls süßeres Wasser in den Neusiedler See und veränderte den Salzgehalt - auf ganz natürliche Weise. Etwa als der See vor rund 160 Jahren zuletzt gänzlich austrocknete füllte sich das Becken rasant und mehrere Meter hoch, nachdem die Donau über die Ufer getreten war. Dieser Prozess der natürlichen Wasserzufuhr über die Donau ist mittlerweile aber unmöglich, da die Donau sowie ihre Seitenarme Raab und Rabnitz seither reguliert wurden. Der Salzgehalt des Sees liegt heutzutage bei nur mehr 1-2 Gramm pro Liter. Vor dem Bau des Einserkanals seien bis zu 16 Gramm gemessen worden.

Den Hebel müsse man beim Wassermanagement ansetzen und Hochwasser in der Region halten, statt es über den Einser Kanal abzuleiten. Die Überschwemmungsräume, die einst bis zum ungarischen Csorna reichten, müssten wieder mit dem See verbunden werden, so der Appell von WWf. „Das ist besonders angesichts der Klimakrise notwendig. Sie führt nicht nur zu länger dauernden Dürreperioden, sondern auch zu stärkeren Hochwasserereignissen", so Kohler: „Die Lösung für die Wasserproblematik liegt in mehr Naturnähe, nicht in mehr Künstlichkeit.”