24 Weine und 2 Trompeten

Immerhin wurde die Rot-Goldene Traube vergeben. Als ich hörte, dass es acht Kategorien gibt und ich 24 Weine verkosten sollte, bekam ich zuerst große Augen, dann musste ich lachen. Ja, ich habe die letzten Monate die Winzerserie in unserer BVZ gemacht - schon wahr. Aber da habe ich einen Wein gekostet, maximal zwei. 24 – das klang nach einer Herausforderung.

Neben mir saß der Willy, ein lieber Kollege von einer anderen Zeitung aus Wien und gemeinsam nahmen wir unsere Aufgabe in Angriff. Unter fast ununterbrochenem Lachen rochen, schwenkten, schlürften und schmeckten wir, was das Zeug hielt. Zwischen dem Fachsimpeln liefen wir immer wieder schnell zur Bühne, da die Gewinner der einzelnen Kategorien immer gleich bekanntgegeben wurden. Also jump – Foto – Tisch – schlürfen – lachen …. Bei drei der acht Kategorien ergatterten wir den ersten Platz – was heißt: wir gehörten der Mehrheit an. Bei vier Kategorien lagen wir im Mittelfeld und einmal – ich muss es zugeben - passierte uns ein Tapser. Seltsamerweise in meiner Lieblingskategorie, den Spätlesen. Willy und ich waren so überzeugt davon, dass nur diese eine vollendete nach Honig und Rosen duftende und schmeckende Offenbarung eines Weines gewinnen kann. Und dann…. nix! Wir verstanden die Welt nicht mehr. Aber so ist es nun einmal: G’schmäcker und Ohrfeigen sind verschieden. Seltsamerweise spürte ich von den 24 Kostproben keine unerwünschten Nebenwirkungen. Das Einzige: ich lachte noch mehr, als ich das ohnedies schon tue, vor allem als ich von den bei uns am Tisch sitzenden Musikern - den Wladigeroff Brothers - gesagt bekam: „Die Trompeter sind die liebsten und bravsten Musiker!“ (Ich habe es schon immer vermutet…) Aber ich hatte Hochachtung: zum ersten Mal sah ich jemanden, der die Kunst beherrschte, mit zwei Trompeten gleichzeitig zu spielen – Chapeau!