Die große Fahrt

Ich muss gestehen, ich kenne mich in Wien wenig aus. „Gott sei Dank hat mein Auto ein Navi“, dachte ich, da sollte die Fahrt in die Hauptstadt glatt gehen. Ha! Bin ich naiv! Es begann schon in der Garage. Das Navi kannte die Spittelberger Straße nicht. Und ja, ich habe sie richtig geschrieben (vier Mal). Also gab ich eine Nebenstraße ein - volles Risiko voraus.

Zeitgerecht holte ich den Vickerl, einen Kollegen von einem befreundeten Medium, ab. Eine so große Reise will ja gut vorbereitet sein. So begab es sich, dass wir schon 40 Minuten früher in Wien einreisten. Da hatte der Vickerl die glorreiche Idee: „Dann kannst du dir ja noch den roten Fetzen holen, wenn du ihn unbedingt willst!“ "Der sogenannte rote Fetzen ist ein sehr schönes Kleid, an das ich eine Woche zuvor mein Herz verloren hatte. Charme ist nicht die Stärke vom Kollegen, aber zwei Mal ließ ich mir das auch nicht sagen. Bald erreichten wir die Operngarage. Um mein Parkkärtchen im Portemonnaie zu verstauen (ich suche nämlich alles und immer), griff ich nach meiner Tasche, aber weit und breit keine Geldbörse. Ergo - kein Kleid.

Raus aus der Garage und Spittelberger Straße suchen. Einbahnen und Ähnliches ließen uns umherirren und nur durch nette Passanten kamen wir noch rechtzeitig zur Veranstaltung. Ich trank nur ein Achterl, denn keine Geldbörse - kein Führerschein, dann sollte wenigstens das Blasinstrument nur 0,1 Promille anzeigen. Wer denkt, das war's, irrt. Beim Retour sagte die Dame im Navi, mit der ich mich eh nicht sehr gut verstehe: „Links abbiegen!“ Links war abgesperrt, rechts eine Fußgängerzone. Also Augen zu und ohne Führerschein, aber wenigstens auch ohne Promille, durch diese hindurch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh wir waren, als wir unsere Burgenland Autobahn erreichten. Ein Stückerl näher der Heimat!