Jeden Donnerstag Abend kommt man im Sommer im Csello in den Genuss einer Tamburica-Vorführung. Ihr wisst schon: bunte Trachten, melancholische Gesänge begleitet von einem mandolinenähnlichen Zupfinstrument. Spät war's schon, als ich mit meinen Lesern bei einem Achterl im romantischen Hof der Mühle saß und verträumt den Melodien lauschte. Ich musste an meinen Opi denken, der mit Leib und Seele ein Burgenland-Kroate war. Oft werde ich gefragt: „Sprichst du kroatisch?“ Dann muss ich bedauernd erwähnen: „Nur einen Satz.“ Dann heißt es schnell zu überlegen, ob ich ihn zum Besten gebe (zwecks Amusements). Der Satz heißt nämlich: „Ti si moja ljubica!“ Übersetzt: „Du bist mein Liebling!“ Da heißt es schon gut abzuwägen ob und wem man sein Können präsentiert. Gut, ich gestehe - meistens schmettere ich ihn durch die Luft! Ich bin stolz im Burgenland zu leben - einem Bundesland, das seine Volksgruppen nicht nur akzeptiert, sondern liebevoll integriert. Das kann man ja weiß Gott nicht von allen Bundesländern behaupten. Bei mir kommt hinzu, dass nicht nur kroatisches Blut in mir fließt. Meine Großmutter väterlicherseits war Italienerin und ein bisserl - köszönöm szep - Magyarul ist da auch noch. Eine explodierende Mischung - vielleicht ein Schuss zu viel, der mein nicht kontrollierbares Wesen, meinen Überschwang und meine nie enden wollende Energie erklärt. Aber was soll ich sagen? Ich mag es, wie es ist. Eine bunte Mischung, vielleicht ein bisserl zu wild, vielleicht ein bisserl zu leidenschaftlich, sicher ein bisserl anders - aber mit Freuden eure euch umarmende, herzende und lieb habende Nina!