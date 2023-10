Hinter den Kulissen von Leo Hillingers Promi-Schaulauf

Natürlich habe ich mich besonders in Schale geworfen. Einen sommerlichen Einteiler in dramatischem Rot habe ich auserkoren - ein Hauch eines Stoffes. Ich weiß nicht ob es Unüberlegtheit war oder ein kleines bisschen Eitelkeit, das mich veranlasst hat, keinen Mantel anzuziehen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Empfang in einem zehn Grad kalten Zelt stattfindet, wo ich zwei Stunden die eintreffenden Gäste fotografiere. Als ich schon fast zitterte vor Kälte, meinte ein Kollege rechts von mir: „Ich würd' dir ja meine Jacke geben, wenn ich eine da hätte.“ Ich sparte mir einen Kommentar. Dann fiel mir ein, dass im Auto noch vom Vortag ein Mantel lag. Kurz überlegt: Mantel - warm - Top-Fotografenplatz direkt vor den Promis - weg. Ergo: Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Nun gut... endlich waren nach ewiger Zeit alle Promis da. In den oberen Kemenaten war es dann aber recht gemütlich - zumal warm und ich wurde mit Seezunge und Jakobsmuscheln versöhnt.

Irgendwann im Laufe des Abends folgten die Ansprachen: von Leo, Jack, Armin Assinger und Co. Kurz waren sie nicht - stolze eineinhalb Stunden, wenngleich kurzweilig, nur in den höchsten Plateauschuhen, die es gibt, war die Zeit schon eine Herausforderung, zumal ich ununterbrochen mitschrieb. Dazwischen folgte Foto 634, das zwei leere Akkus zur Folge hatte. Kein Foto - keine Party, also um 22 Uhr ab an den Computer, denn am nächsten Tag war Deadline. Als Draufgabe fuhr ich auf dem komplett unbeleuchteten Parkplatz bei einem Pfosten an und freute mich schon riesig auf den Kommentar meines Mannes: „Warum schaust du nicht, wohin du fährst?“ Um viertel elf lag ich im Bett mit zwei Wärmeflaschen, zog mir die Decke weit über den Kopf und betete: „Bitte, bitte, lieber Gott, keine Blasenentzündung! Lass mich am Donnerstag dabei sein bei der Präsentation der neuen Stones Platte im Monroe!“

Nina Mayer schreibt in ihrer Kolumne „Ninas liebes Geflüster“ über die Geschichte hinter den Geschichten.