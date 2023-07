Kolumne: Mörbischs Mister wirklich WUNDERBAR, Teil 1

Es war erst vor Kurzem, als mir die Ehre zuteil geworden ist, Mr. Wunderbar erstmals persönlich kennenzulernen. Die Rede ist - ihr ahnt es sicher schon - von Harald Serafin. Ort des Geschehens: die Premierenfeier von Carmen im Steinbruch in St. Margarethen. Ich war gerade glücklich vertieft in meine Arbeit, fotografierte hier und da - ein Promiauflauf der Sonderklasse. Da stand er plötzlich vor mir, wie er leibt und lebt - unser Mr. Wunderbar, stets mit einem strahlenden Lachen auf seinem Gesicht. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass mein Strahlen auch noch größer wurde, als es sowieso schon war. „Lieber Herr Serafin!“, rief ich aus, „darf ich ein Foto von ihnen machen?“ Haralds Augen leuchteten schelmisch bei seiner Erwiderung: „Aber nur, wenn wir eines von uns beiden gemeinsam machen!“ Nina im Glück lag gleich im entgegengestreckten Arm des Grand Seigneurs, doch dieser schien nicht ganz zufrieden: „Komm an meine rechte Seite, meine Liebe!“, forderte er mich lachend auf, „ich pflege die Damen immer an meine rechte Seite zu nehmen!“ Bereitwillig begab ich mich in seinen anderen Arm - er glücklich, ich glücklich - und wir grinsten beide gekonnt in meine Kamera, die uns liebenswerterweise seine männliche Begleitung zwecks Aufnahme entgegenhielt. „Bist du verheiratet?“, gab sich Maestro Serafin dann interessiert. Meine Antwort: „Ja, aber das macht nichts!“ Schallendes Gelächter von ihm und mir. „Darf ich mich trotzdem melden?“, zwinkerte Harald. „Aber selbstverständlich - jederzeit!“ Wie diese Geschichte weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche, meine Lieben ....

Nina Mayer beschreibt in ihrer Kolumne „Ninas liebes Geflüster“ die Geschichte hinter den Geschichten.