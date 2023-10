Kolumne: „Und wieder Corona ...“

Und mit diesem - verlässlich wie ein Uhrwerk - auch wieder die Viren und Bakterien. Hat man sich in der warmen Jahreszeit in sonniger Sicherheit gewogen, ist man ihnen jetzt wieder immer und überall ausgeliefert. Wo man auch hinkommt, wird geschnupft und gehustet, was das Zeug hält und immer öfter hört man wieder das schreckliche Wort „Corona“ durch die Herbstlüfte hallen. Was soll ich sagen? Jetzt hat es meine Familie und mich erwischt - zum ersten Mal übrigens, aber als Draufgabe sind wir gleich im Krankenhaus gelandet, von wo aus ich euch jetzt schreibe. Gott sei Dank bekommt meine Tochter Lisi hier im Eisenstädter Krankenhaus gute ärztliche Hilfe und ich bin zuversichtlich, dass wir in ein paar Tagen wieder nach Haus können, aber auf die leichte Schulter sollte man dieses Corona wirklich nicht nehmen. Ich bin ja ein Mensch, der es liebt anderen nahe zu sein, halte wenig von Distanz, aber jetzt überlege ich mir schon sehr für die nächsten paar Monate den anderen nicht zu sehr auf die Pelle zu rücken. Vielleicht ein Küsschen weniger hier und da - so schwer es auch fällt. Und wer weiß: ob nicht in ein paar Wochen ohnedies wieder eine Maskenpflicht kommt? Ich muss sagen, beim Arzt oder in Apotheken würde ich sie sofort einführen - dort ist man ja unweigerlich allem ausgeliefert und vulnerable Gruppen könnte man dadurch wenigstens ein bisschen schützen. Denn ist es nicht das, was das Menschsein ausmachen sollte, dass in einer Gesellschaft Rücksicht auf Schwächere oberste Priorität haben sollte? Und sind wir uns ehrlich! Sie tut ja nicht weh, die Maske! Ich hoffe jedenfalls inständig, dass wir alle gut durch den Winter kommen, freue mich schon unbändig darauf, wenn wir wieder gesund sind und ich euch von Veranstaltungen berichten darf. In diesem Sinne: bleibt gesund, alles Liebe, eure Nina!