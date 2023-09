Maskerade im Skyfall in Eisenstadt

Nein, Gott sei Dank war nicht mehr ein Mund- und Nasenschutz gemeint, sondern eine Augenmaske, wie man sie in früheren Jahrhunderten in Venedig getragen hat. Wie gewünscht erschien ein Großteil des Publikums mit einem schicken Exemplar in Gold oder Schwarz. Ich sinnierte, dass so eine Maske etwas Geheimnisvolles, ja vielleicht sogar etwas leicht Anrüchiges an sich hat. Ich fragte mich, ob sie in der Lage ist uns zu verwandeln. Und in was? Vielleicht in unser wirkliches Ich, dem unter diesem Schutz der Anonymität alles erlaubt ist, was es tun will? Treten unsere eigenen Urwünsche und Bedürfnisse ans Tageslicht? Fallen unsere Hemmungen? Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass wir mehr gelebt werden, als zu leben. Rollen werden uns aufgezwungen oder wir ergreifen sie selbst - manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Oft resultiert daraus ein Handeln, wie es von uns erwartet wird. Wir erfüllen an uns gestellte Anforderungen und verleugnen dabei das, was wir wirklich wollen - wissen oft nicht einmal mehr genau, was wir wollen. Wie sagte W. Shakespeare so schön: „Die ganze Welt ist Bühne und alle Frau'n und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab, und jeder spielt im Leben viele Rollen.“ Aber diese eine einzige, wahre Rolle des eigen Ichs zu leben, das nicht handelt nach Vorstellungen und Erwartungen anderer - ist das überhaupt möglich? In gewisser Weise ist das Leben ein unfertiges Drehbuch. Wie wir es schreiben, liegt an unserer Fähigkeit, aus dem Leben selbst eine Kunst und eine Bühne zu machen. Mit unserer Geburt treten wir auf die Bühne der Welt, mit unserem Tod verlassen wir sie. Was wir dazwischen machen, liegt zum Teil in unserer Hand. Fantasie und der Mut für eine andere Lebensgestaltung sind notwendig, sonst bleibt man, wo man ist. In diesem Sinne: viel Mut oder Maske auf!