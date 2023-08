Mister wirklich WUNDERBAR, Teil 2

Zur Erinnerung: das besagte Foto von Mister Wunderbar und mir wurde bei der Premierenfeier von Carmen gemacht. Am nächsten Tag begab ich mich zum nächsten Großevent: die Premiere von Mamma Mia in Mörbisch. Zwei Stunden war ich schon am Fotografieren der zahlreich erschienenen Promis. Sogar unser verehrter Herr Bundespräsident Alexander Van der Bellen war zugegen und begab sich bereitwillig vor meine Linse. Kurz vor Spielbeginn knipste ich noch in der ersten Reihe der Zuschauertribüne, wo alles saß, was Rang und Namen hat. Da ertönte ein unverkennbarer Bariton in meine Richtung: „Mein Sonnenschein!“ Ja, genau! Mit einer solchen Stimme und Begeisterung musste sie zu Harald Serafin gehören. Strahlend eilte ich zu ihm und hockelte mich neben seinen Sitz. Ein paar Worte Smalltalk - dann fragte er: „Sag einmal, für welche Zeitung arbeitest du denn?“ Mit leuchtenden Augen erwiderte ich mit stolzgeschwollener Brust: „Für die BVZ!“ Wieder der Bariton mit lachendem Unterton, nun war er mindestens bis in Reihe 31 zu hören: „Für die BVZ! Die hab ich abonniert! Die lese ich immer zuerst, denn da stehen die meisten Lügen darin, hahahaha!“ Harald amüsierte sich köstlich und ich muss anmerken, dass er das über fast jede Zeitung zu sagen pflegt. Kokett schaute ich Mister Wunderbar in die vor Schalk sprühenden Auge: „Aber lieber Herr Serafin! In unserer BVZ steht keine einzige Lüge! Ehrenwort!“ Dann wurde unser Geplänkel leider durch die Eröffnungsrede unterbrochen. Ihr wollt jetzt wissen, ob sich Herr Serafin schon bei mir gemeldet hat? Ich erzähle euch ja fast alles, aber DAS bleibt mein Geheimnis.