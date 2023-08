Nina und das blaue Auge

Ihr nettes Angebot eines Achterls ihres Chardonnays lehnte ich - brav wie ich bin - ab, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich vorhatte, mich am Abend noch mit Freunden zu treffen. Das Interview war erfrischend wie der dargebotene g'spritze Traubensaft und so fuhr ich weiter ins Csello, wo schon Joe, Christian und Gerti warteten. Lustig war der Abend, wir haben viel gelacht und Spritzer sind's bei mir nur zwei geworden. Ehrlich. Gegen Mitternacht begab ich mich ins Bett, um gegen eins aufzuwachen. Ja, meine lieben Leser. Ist ohnedies allen klar, warum. Die Spritzer ... Ich war ein bisserl schlaftrunken - Licht drehe ich mir gescheiterweise für solche Anlässe nie auf - und so geschah es, dass ich auf dem Weg zurück ins Bett einen Schritt zu weit links war und mit vollem Karacho an die Mauerkante angelaufen bin. Jaul! In die Knie, Schmerzen!!! Für Eisbeutel war ich dummerweise zu müde. Sehr dummerweise, denn am nächsten Tag schaute ich aus, wie ein Preisboxer. Ein dunkelblaues, zugeschwollenes Auge! Und das an einem Wochenende, an dem sechs Veranstaltungen am Programm standen. Für eine Woche keine Veranstaltungen - das kam für mich gar nicht in Frage. Also - Gott sei Dank ist Sommer - Sonnenbrille. Ich liebe die großen Exemplare und die deckten alles ab. Nur gegen halb zehn am Abend hat's halt schon ein bisserl eigenartig gewirkt. Aber erklär das blaue Auge mal wem! Die einen würden sagen: „Die hat sicher eine abgefangen“, die ganz Bösen: „Wahrscheinlich weil's immer so viel unterwegs ist“ und die anderen: „Die hat sicher zu tief ins Glaserl g'schaut!“ Ja, jetzt such's dir aus! Eine liebe Winzerin hat zu mir gesagt: „Nina, hättest ein Achterl mehr getrunken, wärst du einen Schritt weiter rechts gewesen und nichts wäre geschehen!“ Birgit Braunstein - wahrscheinlich hast du Recht!