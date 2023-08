Nina und der kalifornische Rocker

Samstag Abend im Skyfall in Eisenstadt. Ich durfte für euch vom Rolling Steel Festival berichten. Marco Mendoza hieß der Hauptact - ein Rocker aus dem fernen, sonnigen Kalifornien - nun solo unterwegs, seines Zeichens aber einst Bassist bei Journey, Right Said Fred & Co und sogar mit dem Drummer von Black Sabbath musikalisch unterwegs. Am Montag Morgen bekomme ich zwei What' s App Nachrichten, ob ich denn nicht ein Interview mit ihm machen will, bevor er weiterfliegt nach Stockholm. Das ließ ich mich natürlich nicht zwei Mal fragen (wann hat man als Burgenländerin schon diese Möglichkeit? Also: nix wie hin in den Pannonia Tower nach Parndorf. Ich hab mich in Schale geworfen (wie für den roten Teppich in Hollywood), hab mir „meinen“ Fotografen-Freund Vickerl geschnappt (man will ja schließlich auch am Foto sein :-) und los ging es. Richtig aufgekratzt und aufgeregt waren wir. Um 20.15 erschien Marco Mandoza! Fesch ist er - die 60 Jahre gibt man ihm nie und nimmer. Und so begann er über sein Leben zu erzählen! Die großen Erfolge, den Absturz in den 80er-Jahren wegen Drogen und Alkohols, seinen Entzug und die Rückkehr ins Showbusiness. Seit 1987 hat er keinen Schluck Alkohol mehr angerührt (Cola war angesagt beim Interview). Selten habe ich einen so bodenständigen, herzlichen, lieben und doch durch und durch coolen Musiker kennengelernt wie Marco. Keine Spur irgendwelcher Staralluren, Dankbarkeit für das Interview, Freude am tun zu Dürfen, was er macht. Irgendwie war es, wie in einem Film - so wunderschön, eine so andere Welt, in die ich hineinschnuppern durfte. Aber wechseln würde ich nicht in sie - ich bleibe bei euch, meinen lieben Leser, denn es macht mir wirklich Spaß!