Ninas liebes Geflüster - Sautanz

Heute schaffte ich es ohne begleitendes Händchen - ja, hinein und hinaus. In der Halle, wo das Fest stattfand, mussten aber auch diejenigen, die zu tief ins Gläschen geschaut hatten, nicht die Sorge haben, umzufallen. Hunderte Gäste waren gekommen. War es der gute Wein, der lockte oder doch die Blunzen, die Leber und das Krenfleisch? Ich meine, wo kriegt man so was noch heutzutage? Sautänze finden fast keine mehr statt und in den umliegenden Lokalitäten ist das Anbieten solcher Speisen leider nicht mehr populär. So was muss schon in anderem Rahmen stattfinden. Rustikaler und ländlicher. Dort kann man dann zuschlagen. Ein Portiönchen hiervon, eines davon und natürlich muss eine Nachspeise der Vollständigkeit halber auch noch sein. Süßes schließt bekanntlich den Magen. Tja, am Abend merkt man dann, dass die Köstlichkeiten, vor allem wenn sie der Seltenheit wegen in rauhen Mengen verspeist werden, nicht so leicht verdaulich sind. Da jammert der Herr der Schöpfung dann schon mal: „Geh, hast ein Samarin, mich drückt's so.“

Der Wein war halt auch nicht in der Lage das Fett zu neutralisieren - wie gut er auch gewesen sein mag. Eher hat er zu einem Nachschlag animiert - nach dem Motto: „Ein Blunzerl geht schon noch!“ - zumal in Gesellschaft. Da schmeckt ja alles gleich doppelt so gut und ist alles lustig - vor allem mit Grünem Veltliner oder Zweigelt. Zu zweit vorm Fernseher ist's dann vorbei mit der Fröhlichkeit und der Gesichtsausdruck doch ein klein wenig gequält. Manche probieren es dann mit einem Nussschnäpschen oder der gute alter Jägermeister muss herhalten. Tja, heilen werden die Kräuter das Dilemma wohl auch nicht und so kann man nur hoffen, ganz schnell einzuschlafen und während der Nacht dem Körper die Verdauung des Blunzengröstls überlassen. Wenn man Glück hat, wacht man morgens beschwerdefrei auf, vergisst schnell und freut sich auf den nächsten Sautanz.