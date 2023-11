Ninas liebes Geflüster: Wien, der Gatte und der rettende Cocktail

Da es sich um einen Abendtermin in der Großstadt handelte, beschloss ich meinem Mann die Ehre zu geben, mich zu begleiten. Er hat sich darüber gefreut, aber die Freude währte nicht lange.

Markus ist wienversiert und so kamen wir schon eine viertel Stunde vor der vereinbarten Zeit an. Nicht gerechnet haben wir um diese späte Uhrzeit mit dem städtischen Parkplatzdilemma. Wir kurvten und kurvten, aber nirgends eine Parklücke. Ich meinte dann: „Lass mich vor dem Lokal aussteigen.“ Ein Seitenblick war die Folge und die Bemerkung: „Meine Liebe, wie stellst du dir das vor? Wir sind hier nicht in der Pampa!“ Meine Erwiderung: „Na was soll denn sein? Müssen die hinten halt kurz stehenbleiben. Sie werden dich ja nicht gleich anschieben!“ Ihr seht, die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt schon leicht gereizt. Er hielt in einer Seitengasse, ich stieg mit meinen hohen Schuhen wenig begeistert aus. 100 Meter ging ich, dann folgte Kopfsteinpflaster, was das Fortkommen nicht erleichterte. 200 Meter, 300 Meter... Mittlerweile waren die Gedanken, die ich meinem Mann schickte, nicht die nettesten. Nach 500 Metern kam ich endlich an und machte das Interview.

Bei der Heimreise bekam ich Hunger, was für eine harmonische Stimmung nicht förderlich war. Eine Pizzeria in Ebreichsdorf, in der ich einmal mit Freunden war, sollte das nächste Ziel sein. „Und wo genau ist die?“, fragte der Gatte. Auf meine Antwort „Keine Ahnung mehr!“ folgte Gebrumme, wie man sich das nicht merken kann und von mir ein: „Weißt was, fahr heim!“ In Eisenstadt kam dann die Idee, in der Rooftop-Bar vom Galantha etwas zu essen. Diese hat nämlich sehr erfreuliche Öffnungszeiten. Oben angekommen gestand er: „Den Fotoapparat hab ich jetzt aber nicht mit!“ Vorwurfsvoller Seitenblick und die Aufforderung ihn zu holen ließen nun bei ihm sicher nicht sehr nette Gedanken entstehen.

Das beste Clubsandwich und ein Cocktail retteten den Abend dann aber doch noch.