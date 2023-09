Es ist ja so eine Sache mit Schuhen. Generell - und im Besonderen bei uns Frauen. Mir haben es die High Heels angetan. Je higher, desto heeler. Nun ja, bei fortgeschrittener Stunde, wenn ich das eine oder andere Tänzchen wage, fliegen die Dinger immer in irgendeine Ecken des gerade beehrten Etablissements. Denn gemacht zum Tanzen sind sie nicht gerade. Heikel bin ich ja leider nicht auf meine Sachen, was sich besonders bei den Rauhleder-Modellen rächt. Kaum eines ohne Schrammen, sag ich euch! So ergab es sich eines Nachts, dass als ich gehen wollte, nur einer der eigentlich zwei hätten sein sollenden Schuhe da war. Ich suchte und suchte, bekam dankenswerterweise Hilfe - wir sind ja im Burgenland - da hilft man sich noch gegenseitig! Da hat man noch ein Ohr für die Problemchen anderer ;-). Mittlerweile suchte schon das halbe Lokal auf allen Vieren nach meinem High Heel - aber er blieb verschollen. Skurril war die Lage, aber ich darf sagen auch irgendwie schön. Ein gemeinsames Ziel zu verfolgen - zu so später Stunde. Und noch dazu ein so wichtiges! Aus den Lautsprechen ertönte was Romantisches - wartet - ach ja "Something Stupid" war es. Da fragte ein besonders vorwitziger Gast: "Wo hat Cinderella ihren Schuh verloren?" Alle lachten! Ja, die konnten gut lachen, die hatten ja auch noch alle beide ihrer Latschen! Aber ich, auch nicht auf den Mund gefallen, erwiderte: "Die Frage ist eher: Wer findet ihn?" Die Suche beschleunigte sich, aber nichts! Kein zweiter Schuh weit und breit. Was soll ich sagen? Der Prinz, der den Schuh hätte zurückbringen sollen, blieb aus - es waren anscheinend nur Frösche zugegen! In diesem Sinne: auf die raren Prinzen, Ladies!