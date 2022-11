Kirtagfest im Bezirk Eisenstadt: Helfer zückte Messer

Werbung

An der Ausschank machte ein 36-jähriger Mann am 17. September 2022 bei einem Kirtagsfest im Bezirk Eisenstadt Dienst.

Wenn er von Gästen eingeladen wird, sagt er nicht „nein“ und so hatte der 36-Jährige schließlich, nach eigenen Angaben, sieben bis zehn Jägermeister sowie drei Viertel Sturm und drei Viertel Spritzer intus.

Die Polizei maß bei dem Mann später 1,8 Promille.

„Ich war schwer betrunken“, gab der 36-Jährige am Mittwoch dieser Woche vor Richterin Doris Halper-Praunias zu. Dort musste er sich wegen gefährlicher Drohung verantworten.

Als er vor der Ausschank einen Streit wahrnahm, in den auch ein Bekannter verwickelt war, habe er „völlig überzogen reagiert“. Mit den Worten „Du kleiner Jud, i stich da in Hals“ mischte sich der Angeklagte in den Streit ein. Er hielt einem 30-jährigen Mann aus der Nachbarortschaft, den er zuvor gar nicht kannte, ein 19,5 Zentimeter langes Messer an den Hals. „Dieses Messer hatte ich für die Aufbauarbeiten verwendet“, erklärte der Angeklagte.

„Der andere hat Ihnen ja gar nichts getan!“, wunderte sich die Richterin. „Eine falsche Einschätzung der Situation führte zu meiner übertriebenen Reaktion“, gab der Angeklagte kleinlaut zu. Beim Opfer habe er sich entschuldigt.

Die Richterin bot dem bislang Unbescholtenen eine Diversion mit 900 Euro Geldbuße und 150 Euro Pauschalkosten an. Wenn der Angeklagte beides bezahlt, wird das Verfahren eingestellt.

