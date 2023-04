Gut Purbach: Max Stiegl verkleinert sein Gastro-Imperium

Im Burgenland kennt man Star-Koch Max Stiegl vor allem von seinem „Gut Purbach“. Der umtriebige Wirt ist aber auch am Schneeberg mit dem Knappenhof vertreten sowie in Wien am Spittelberg im „Stanko + Tito“ - zumindest bisher. Denn in einer sehr persönlichen Videobotschaft verkündet er: „Nach Absprache mit meinen Partnern habe ich gestern beschlossen, alle zusätzlichen Aktivitäten bis Herbst auf Eis zu legen. Alle - wirklich alle!“

Die Zusammenarbeit mit Hoteliére Helena Ramsbacher in Reichenau an der Rax legt Stiegl nun auf Eis, mit Ende April schließt auch sein Szene-Lokal am Spittelberg. Ein weiteres Herzensprojekt, der Heurige Dreyhof in Purbach, kommt nun doch erst 2024. „Max@Wien“ startet „ungefähr“ ab Oktober, erklärt er.

„Kann mich nicht zwei-, drei- oder vierteilen“

Die Begründung liefert der Purbacher mit einem pannonischen Sprichwort: „Wer zwei Hasen jagt, fängt keinen.“ Der Fokus liege nun voll und ganz auf „meine Wurzeln, mein Herzensprojekt“, dem Gut Purbach. „Ich freu mich, hier wieder mehr Zeit für euch zu haben - und entschuldige mich, dass ich in letzter Zeit nicht so oft da war.“ Er könne sich einfach nicht „zwei-, drei- oder viertielen“, so Stiegl in der Videobotschaft.

Max Stiegl will nicht mehr mit einem Hintern auf mehreren Hochzeiten tanzen. Foto: Stanko+Tito

Und noch eine Botschaft gibt der Star-Koch seinen Stammgästen mit auf den Weg, nämlich ein Zitat von Gustav Heinemann: „Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“

Damit keine Spekulationen aufkommen stellt der rot-goldene Gastronom gleich präventiv klar: „Ich bin pumperlgesund und nicht krank oder sonst etwas. Das ist eine rein persönliche Entscheidung, die dringend notwendig war.“ Auf Social Media erntet Stiegl für die Entscheidung vor allem Verständnis und Zuspruch.

