Gaudi beim Oktoberfest mit dem SV Leithaprodersdorf

Mit dabei: Lisa Mauch und Jana Rechtberger Foto: Foto: BVZ/Thiel, Lara Thiel

Bereits am Freitag startete das Oktoberfest mit einem Derby-Fußballmatch der Vereine SV Leithaprodersdorf gegen SV Siegendorf. Danach stieg die Dirndlparty mit der Band „Steira Seitn“. Am Samstag freuten sich die Trachtenliebhaber auf die Lauserparty mit dabei die Band „Lauser“. Schlussendlich fand am Sonntag das Trachtenfrühshoppen mit musikalischer Begleitung des Musikvereins Leithaprodersdorf statt.

Zu sehen sind Seray, Bernadette, Magdalena, Lisa und Katharina. Foto: Foto: BVZ/Thiel, Lara Thiel

Natürlich wurde die Gäste mit Speis und Trank versorgt. Es war eine mega Party mit guter Stimmung. Der SV Leithaprodersdorf freut sich auf das kommende Jahr.

Zu sehen sind Trainer Michael, Christian, Luca und Paul. Foto: Foto: BVZ/Thiel, Lara Thiel

Mit dabei war auch die Feuerwehr Leithaproderdorf (Anna, Franz, Julia, Elias, Stephan, Martin). Foto: Foto: BVZ/Thiel, Lara Thiel

Lachende Gesichter, gute Stimmung, was will man mehr? Foto: Foto: BVZ/Thiel, Lara Thiel