Wulkabrücke: Abbruch und Sperre

Die Sperre soll voraussichtlich bis 7. Dezember gelten, wie es seitens der Gemeinde heißt. Der Hauptverkehr wird großräumig über Siegendorf, Zagersdorf und Antau umgeleitet. Der öffentliche Busverkehr und der innerörtliche Verkehr wird über die Preinbrücke und den unteren Sandackerweg geführt. Die Behelfsbrücke (Gehweg) wird im August vorübergehend während der Arbeitszeiten (Montag – Freitag in der Zeit von 07:00 – 19:00 Uhr) gesperrt.

Für Schulkinder, welche die Mittelschule Siegendorf besuchen, werden dann anstelle der Haltestellen im Bereich der Post und des Kinderspielplatzes Ersatzhaltestellen im Bereich des Wulkahofs (Güterweg) und im Bereich der Ödenburger Straße 15a (Parkplatz) eingerichtet.

Durch Neubau an Höhe gewinnen

Das Thema Hochwasserschutz sei in Wulkaprodersdorf „kein kleines“, gab Amtmann Ferdinand Wutschitz gegenüber der BVZ zu bedenken: „Wir haben als ersten großen Schritt bereits Rückhaltemaßnahmen gesetzt, die Wulkabrücke ist nun sozusagen unser letztes Nadelöhr - 26 bis 27 Kubikmeter Wasser gehen hier derzeit durch, eigentlich sollten es 40 sein.“ Nachdem die Brücke zudem „in die Jahre gekommen“ sei, habe man mit dem Land als zuständiger Instanz bereits vor einiger Zeit begonnen, diesbezüglich Gespräche zu führen. „Eigentlich hätte dann der Neubau schon vor zwei Jahren gestartet werden sollen, Corona machte dem aber einen Strich durch die Rechnung. Nun soll der Mittelpfeiler raus, die Brücke wird breiter und das Tragwerk schlanker, wodurch man an Höhe gewinnt“, so Wutschitz.

Für Anfang September seien dann auch Arbeiten für den Neubau der B50 Brücke (Wiener Straße B16) geplant, erklärt der Amtmann: „Diese ist auch in die Jahre gekommen und soll auf den neuesten Stand gebracht werden.“ Der konkrete Beginn stehe „in Zusammenhang mit dem Baufortschritt der Arbeiten an der Wulkabrücke“ und werde noch bekanntgegeben.