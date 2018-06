Am kommenden Wochenende (8. und 9. Juni) macht das Eisenstadtfest wieder die Innenstadt zur Partymeile.

Neben der Fußgängerzone mit Musik auf zwei Bühnen und spannender Kinderunterhaltung werden auch heuer wieder die Franz Liszt-Gasse mit dem Vergnügungspark sowie der Domplatz mit der „Ironstage“ für regionale Jugendbands bespielt.

Dadurch kommt es zu einigen verkehrstechnischen Umleitungen: Zum Einen ist die Franz-Liszt-Gasse wegen des Vergnügungsparks gesperrt. Autos werden über das Alte Stadttor zur Neusiedler Straße geleitet. Am Domplatz verkehren nur die Stadtbuslinien, sowie die Busse nach Wr. Neustadt wie gewohnt.

Für alle anderen Buslinien wurden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Busse nach Klingenbach, Mörbisch, Mattersburg, Weppersdorf, Nikitsch, Oberpullendorf und Mattersburg bleiben in der Josef-Joachim straße stehen. In der Rochusstraße starten die Busse nach Ebreichsdorf, Mannersdorf, Bruck an der Leitha, Neudörfl und Baden.

Bei der Volksschule in der Bahnstraße befindet sich die Haltestelle für die Busse nach Wien, St. Georgen, in den Wolfgarten, zum Bründlfeldweg und nach Oberwart. Diese Regelung gilt von Freitagfrüh bis Sonntagabend.