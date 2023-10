Österreich-liest-Woche Wimpassing: Wer hat Angst vor den Perchten?

Die Kids legten schnell ihre Scheu ab und probierten auch selbst Masken auf. Foto: Facebook Gemeindebücherei

I m Rahmen des dieswöchigen (16. bis 22. Oktober) größten Lesefestivals Österreichs finden auch in der Gemeindebücherei Wimpassing wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Den Auftakt der Österreich-liest-Woche machte hier am Dienstag ein Event in Zusammenarbeit mit den „Wimpassinger Leithaboch Teifln“.