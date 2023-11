Woolworth eröffnet Filiale im Eisenstädter EZE

„Wir sind sehr stolz, dass sich ein Handelsriese wie Woolworth Eisenstadt als Ausgangspunkt für den Wiedereintritt in österreichischen Markt ausgesucht hat“, ist EZE-Inhaber Matthias Zachs von der Immobilienfima IVB stolz. Man habe sich gegen mehrere ostösterreichische Mitbewerber durchsetzen können, da man infrastrukturell am weitesten fortgeschritten war: Neben dem neue eröffneten Media Markt sei noch Platz für zwei weitere Geschäfte.

Auf einer Verkaufsfläche von fast 1.200 Quadratmetern wird die Kundschaft ein breites Sortiment aus mehr als 10.000 Artikeln vorfinden. Dazu zählen unter anderem Bekleidung für die ganze Familie, Haushalts- und Dekorationsartikel, Schuh- und Lederwaren, Kosmetik- und Drogerieartikel, Spiel- und Schreibwaren, Heimtextilien, Kurzwaren sowie ein kleines Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränken.

In Deutschland gehört Woolworth bereits seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Handelsunternehmen des Landes mit über 630 Kaufhäusern. Diese Expansion des Nonfood-Discounters soll nun auch in Österreich fortgesetzt werden. Mehr als 30 Woolworth-Neueröffnungen sollen bis Ende 2024 in ganz Österreich folgen. Bis zur Insolvenz der alten Woolworth-Gesellschaft im Jahr 2009 war das Unternehmen bereits mit Standorten in Österreich vertreten.