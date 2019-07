Auf dem offiziellen Briefpapier der Stadt Eisenstadt hat Vizebürgermeisterin und SPÖ-Stadtchefin Lisa Vogl einen parteipolitisch motivierten Brief an die etwa 400 SPÖ-Stadtparteimitglieder geschrieben. Im Brief befindet sich Werbematerial von Maximilian Köllner, der aus dem Bezirk Neusiedl stammende SPÖ-Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl im Wahlkreis Nord.

Verbotene Wahlwerbung

Das Problem: Die Möglichkeit, das städtische Briefpapier zu verwenden und über das Rathaus zu versenden ist ausschließlich für Aufgaben in Vogls Funktion als 2. Vizebürgermeisterin vorgesehen, nicht für Parteipolitik. „Ein handfester Skandal. Anders kann man die Vorgangsweise der SPÖ nicht bezeichnen“, so der Klubobmann der ÖVP-Eisenstadt, Michael Bieber, der einen klaren Missbrauch von Vogls Stellung als zweite Vizebürgermeisterin sieht.

„Wir verlangen von unseren politischen Mitbewerbern, sich im Wahlkampf an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten und alle Wahlkampfkosten auch ordnungsgemäß zu deklarieren“, pflichtet ÖVP Bezirksparteiobmann Christoph Zarits bei. „Wie die SPÖ diese Aussendung rechtskonform deklarieren will, bleibt ein Rätsel. Transparenter und fairer Wahlkampf sieht anders aus.“

25-Euro-Zankapfel?

zVg Vize-Bürgermeisterin Lisa Vogl (SPÖ)

Vogl sieht auf BVZ-Nachfrage ihren Fehler ein: "Das war nicht richtig und wird mir nicht noch einmal passieren." Sie habe aber, entgegen dem ÖVP-Vorwurf, für die Postsendung selber bezahlt. Die Skandalisierung verstehe sie nicht: Der Stadt seien ihren Berechnungen nach Kosten von "20 bis 25 Euro" für Kuvert und Papier entstanden, sonst keine. "Das bezahle ich natürlich nach, das will ich nicht auf mir sitzen lassen", schließt Vogl, für die das ("Sommerloch-") Thema damit gegessen ist.