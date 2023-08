„Volles Haus“ beim Wiesenfest in Siegendorf

Anders als in etlichen Jahren davor war diesmal auch der Wettergott den Organisatoren des wie gewohnt im August stattfindenden Fests der ÖVP-Siegendorf hold: Bei hochsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein durfte man wieder zahlreiche Gäste willkommen heißen. In der gewohnt idyllischen Atmosphäre wurde dabei über Orts- und Parteigrenzen hinweg gefeiert, so konnten unter anderem auch Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) sowie Ortschefin Rita Stenger und ihr Vize Norbert Schelakovsky (beide SPÖ) begrüßt werden. Kulinarisch wurden die Gäste bestens versorgt, musikalisch war die Tamburica Cindrof für Stimmung zuständig. „Altbewährtes gemixt mit frischen Ideen machte das Fest zu einem Riesenerfolg, auf den wir sehr stolz sind. Ein herzliches Danke gilt dem gesamten Team!“, betonte Gemeindeparteiobmann Bernd Pichlbauer.