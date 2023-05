Künstler im Bezirk Eisenstadt öffneten ihre Ateliers

Vollbild

FB

Hannah und Lea Neckel zeigten mit Max Broht „transmediale Kunst im alten Gasthaus in Neufeld. Fabian Jankoschek in seinem Eisenstädter Atelier. Dem Studenten der Akademie der Bildenden Künste hat es vor allem abstrakte Ölmalerei angetan. Mit Studienkollegen malte Jankoschek auch eine riesige abstrakte Gemeinschaftsarbeit. Christian Pronai, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkampf, Hausherrin Ulrike Müller sowie Bürgermeisterin Rita Stenger mit Tochter Caroline. Künstlerin Silvia Lehner, Großhöfleins Bürgermeisterin Maria Zoffmann und Hermi Schlag. „Leithaberg 193“ sind Reinhard Gombas bildliche Streifzüge mit seinem Magyar Visla „Fido“ über den Leithaberg. Nach 193 Tagen verstarb Fido, daher der Name der Ausstellung in der „Alm“. Dort war Kellner Lal Mohammad Naseri von den Bildern beeindruckt. Reinhard Gombas mit Hund. Auch im Kulturquartier 23 in Eisenstadt öffneten sich die Türen. Günter Schütter empfing Uschi Zezelitsch und Barara Loibnegger (v.l.) in seinem „KQ 32“ in der Eisenstädter Hauptstraße.

1 /8