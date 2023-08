Wie kriminell ist Neufeld? FPÖ fordert „Sicherheitsgipfel“

„Was muss noch passieren, damit etwas passiert?“, fragt die FPÖ Neufeld um maximalen Effekt bemüht in einem offenen Brief an Landespolizeidirektor Martin Huber. Gemeinderat Peter Aschauer und die Freiheitlichen sorgen sich um die Sicherheitslage in Neufeld, die „Monat für Monat angespannter“ werde.

Immer mehr Anrainer klagen laut FPÖ „beispielweise über aufgestochene Fahrradreifen, vermummte Personen, die mit Schreckschusspistolen durch die Gegend laufen, verwüstete Parkplätze oder Autostraßenrennenin der Nacht“. Ein Bursche sei sogar „brutal zusammengeschlagen“ worden, schildert Gemeinderat Peter Aschauer.

Die angebliche Jugendbande, die im Frühjahr für Diskussionen sorgte, stellte sich als Gruppe junger TikTok-Komiker aus Niederösterreich heraus. Mehr dazu hier:

Der FPÖ-Politiker, der auch für Auftritte mit Rechtsextremen auf diversen Demonstrationen bekannt ist, wandte sich daher auch mit einem offenen Brief an den Landespolizeidirektor des Burgenlands: „Alleine schaffen wir das nicht mehr – wir brauchen die Exekutive“, so sein Ansatz.

Polizei: „Keine Zunahme bei Anzeigen in Neufeld“

Die BVZ hat bei der Landespolizeidirektion (LPD) Burgenland nachgefragt, ob sich in letzter Zeit eine Häufung von Anzeigen derartiger Fälle bemerkbar mache: „Nein, es gibt definitiv keine Zunahme. In den letzten vier Wochen gab es keine derartige Meldung. Wenn ermittelt wird, dann in älteren Fällen.“

Sonderstreifen oder Ähnliches gebe es folglich freilich nicht, aber: „Wir tun unser Bestes, um präventiv tätig zu werden“, verspricht die Landespolizeidirektion.

Zusammengefasst lässt sich also sagen: Nicht alle Erzählungen beim Gassentratsch oder auf Social Media müssen auch tatsächlich so passiert sein. Noch weniger Fälle - tatsächliche oder kreativ ausgeschmückte - werden auch bei der Polizei angezeigt. Das wiederum macht eine objektive Einschätzung der Lage schwierig bis unmöglich.

Bürgermeister Michael Lampel hofft auf Unterstützung der Bevölkerung. Sich auf Facebook zu beschweren, bringe nicht viel: „Wir sind darauf angewiesen, dass die Neufelder, wenn sie etwas derartiges beobachten, das auch zur Anzeige bringen. Sonst kann die Polizei nichts unternehmen.“

So dramatisch wie von der FPÖ geschildert findet der Ortschef die Situation nicht, sieht aber auch Handlungsbedarf: „Es haben sich Schwerpunkte gebildet, etwa beim 24-Stunden-Automaten und beim SPAR-Parkplatz. Dort treffen sich die Jugendlichen - oft in Gruppen von 20 Leuten. Solange keine strafbaren Handlungen passieren und auch angezeigt werden, kann man ihnen das aber auch nicht verbieten“, so Lampel.

Polizei, BH und Gemeinde an einem Tisch

Von Forderungen wie einer Bürgerwehr, wie es die FPÖ vorgeschlagen habe - „mit Selbstverteidigungskursen und Kabelbindern“ - hält der Ortschef nichts.

Was die blaue Opposition und die rote Gemeindeführung eint: Beide setzen auch auf mehr Einbindung der Bevölkerung und Austausch mit den Behörden und der Polizei. Laut FPÖ-Kritik geschehe hier bisher zu wenig, Bürgermeister Lampel sieht das freilich anders und verweist auf Treffen und Besprechungen zwischen Polizei, Bezirkshauptmannschaft und Gemeinde (in Form von Amtsleiter und Bürgermeister).

Die FPÖ hat angekündigt, bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates einen „Sicherheitstag“ für Neufeld mit einem Bürgerforum am Vorabend fordern zu wollen.