Wirbel um Standort für Pflegestützpunkt Wimpassing

71 Pflegestützpunkte sollen bekanntlich landesweit entstehen, eine der vom Land ausgewählten Gemeinden ist Wimpassing. Man freue sich ja darüber, allerdings finde man den Standort für den Stützpunkt „nicht optimal“, gibt ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Menitz zu bedenken. Kritisch gesehen wird etwa eine zusätzliche Bodenversiegelung, aber auch die weite Distanz zum Ortszentrum oder die Lage zwischen zwei Sportanlagen - Stichwort Lärm und Flutlicht. „Eine positive Machbarkeitsstudie für den Standort beziehungsweise ein schlüssiges Nutzungskonzept konnte bis jetzt nicht vorgelegt werden. Wir haben null Infos“, fordert Menitz, auch Alternativen in Betracht zu ziehen.

Der offene Brief sei durchaus „ein radikaler Schritt“, aber nach über einem Jahr sehe man „keine anderen Mittel mehr.“ In der Gemeinderatssitzung heute Abend steht nämlich bereits die Abstimmung für einen Optionsvertrag hinsichtlich eines Verkaufs des Grundstücks an die SoWo (Soziales Wohnen) und LIB (Landesimmobilien Beteiligung) an.

„Aus der Luft gegriffen“

Wimpassings Bürgermeister Ernst Edelmann. Foto: BVZ-Archiv

Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ) zeigt sich im Vorfeld der Sitzung „gelinde gesagt erzürnt und irritiert“ und spricht „von viel Lärm um nichts.“ Wimpassing habe „nicht so viele große Flächen“, Optionen seien auch von der LIB begutachtet worden, besagter Grund sei als „optimaler Platz“ eingestuft worden. Auf einer etwa 4.000 Quadratmeter großen Fläche soll Betreutes Wohnen hinkommen, nur etwa 300 Quadratmeter würden tatsächlich verbaut werden. Auf weiteren 2.000 Quadratmetern sei Soziales Wohnen geplant.

Zum Vorwurf der Nicht-Information wolle er etwa an eine von der ÖVP vor dem Sommer eingeforderte Gemeinderatssitzung erinnern, wo er „über den Status Quo“ berichtet habe, so Edelmann: „Nach dem Optionsvertrag kann die LIB dann auch gezielt mit der Planung begingen und danach werden wir natürlich die Bevölkerung informieren.“ Auch die ÖVP-Kritik, nicht eingebunden worden zu sein, sei „aus der Luft gegriffen“: „Die Indexierung des Verkaufspreises etwa ist in den Optionsvertrag eingearbeitet worden, das kam von der ÖVP.“

Schmitl bringt Hornstein ins Spiel

Rainer Schmitl, Vize-Bürgermeister von Hornstein (SPÖ). Foto: SPÖ

Detail am Rande: Zu Wort meldet sich in der Sache auch Hornsteins SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Schmitl: „Gerade wenn in der Nachbargemeinde nunmehr von der ÖVP Wimpassing die Qualität des Standorts für den Pflegestützpunkt in Frage gestellt wird, stehen wir gerne mit passendem Standort und bereits gewidmetem Grundstück für eine zügige Errichtung bereit.“ Er habe die Standortvorteile Hornsteins für die Errichtung einer Pflegeeinrichtung bereits 2022 in einem Gespräch bei Soziallandesrat Leonhard Schneemann deponiert. „Warum Hornstein als eine der größeren Gemeinden des Burgenlands im Hinblick auf die Pflegeversorgung leerausgehen soll – während in einer anderen kleineren Gemeinde Standortdiskussionen geführt werden - ist logisch nicht nachvollziehbar“, heißt es in einer Presseaussendung.