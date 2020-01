Offener Abschiedsbrief. Es ist die Zeit gekommen, mich von Ihnen in meiner Funktion als frei niedergelassener Arzt mit allen Kassen in dieser Gemeinde zu verabschieden. lch werde mit dem 01.01.2020 meinen Ruhestand antreten.

In diesen 29 Jahren haben pro Jahr 3.500-4.000 Menschen meinen ärztlichen Rat gesucht und ich hoffe, auch überwiegend zu ihrer Zufriedenheit bekommen. 3.000 4.000 Menschen haben meine Ordination innerhalb eines Jahres tatsächlich in Anspruch genommen. Diese Menschen haben mich im Schnitt etwa 6 Mal über ein Jahr konsultiert. Das ergibt alles in allem etwa 21.000 Begegnungen in einem Jahr. Auf einen Tag entfallen im Schnitt etwa 77 Konsultationen. Über die vergangenen 29 Jahre waren das geschätzte 580.000 Konsultationen. 1.500 Menschen im Jahr habe ich zu Hause im Rahmen einer Visite behandelt. Das sind 43.500 Menschen, die in den zurückliegenden Jahren zuhause besucht und behandelt wurden. Diese lnanspruchnahme verlangte mir eine Arbeitswoche von 70 - 90 Stunden ab. Darunter waren in einem Jahr 12 - 15 Wochenend- und oder Feiertagsdienste mit 48 bzw. 24 Stunden. Dazu kommen 48 - SO zwölfstündige Wochentagsnachtbereitschaften und viele über die empfohlene und geforderte Zahl weit hinausgehende hunderte Fortbildungsstunden.

Die Auflistung dieser Zahlen soll nicht eine eitle, wehleidige und Ihnen Bewunderung abnötigende Darstellung meines groben Arbeitspensums sein . Nichts würde mir ferner liegen, als Sie damit zu belästigen. Diese kurze Statistik soll Ihnen lediglich einen realistischen Eindruck darüber vermitteln, welche Versorgungswirksamkeit die niedergelassenen Ärzteschaft hat, und wie verzerrt und unrealistisch die öffentliche Darstellung dazu oft in den Medien und in der Politik widergespiegelt wurde und wird. Trotz dieses gewichtigen und umfänglichen Arbeitspensums in Ihren Diensten waren Sie mir als Patienten über all die langen Jahre keine Last, sondern vielmehr ein Grund, mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen herzlich zu bedanken. Sie haben mein Leben bereichert, entwickelt und reifer gemacht indem ich aufgefordert war und mich bemühte, mich Ihres Vertrauens würdig zu erweisen .

[...] Meine verbleibende Zeit werde ich dem unterbelichteten Teil meiner Biographie widmen. [...]

lch wünsche Ihnen natürlich Gesundheit. Aber Gesundheit ist wirklich nicht alles. lch wünsche Ihnen, sich ihrer Bürgerschaft und dem damit verbundenen geistigen Anspruch in der Demokratie bewusst oder wieder neu bewusst zu werden. [...] Sie sind der Souverän! Auf Sie alle kommt es an. Alles Gute und Adieu!