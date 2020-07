Im Vorjahr gab es im Bezirk 465.000 Nächtigungen, was einem Plus von 16 Prozent in vier Jahren bedeutet. Spitzenreiter ist in der Statistik dabei die Storchenstadt Rust mit 170.833 Nächtigungen, erklärte Bürgermeister Gerold Stagl bei einer Pressekonferenz mit Landeshaupmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf stolz. Um nach dem Lockdown wieder ein Plus in der Bilanz zu haben, startet die Freistadt eine Werbeoffensive.