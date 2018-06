Am Vormittag des heutigen Tages führte ein 47-jähriger Landwirt in Oggau am See, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Feldarbeiten nordöstlich des verbauten Ortsgebietes durch.

Dabei wurden von ihm sechs Stück Granaten, vermutlich aus dem 2. Weltkrieg aufgefunden. Wie es sich herausstellte, handelt es sich bei den Kriegsrelikten um amerikanische Stabbrandbomben.

Die ca. 35 cm langen, teilweise noch funktionsfähigen Relikte wurden von Beamten des Entminungsdienstes abgeholt und fachgerecht entsorgt.