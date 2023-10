„O'zapft is!“ bei der SPÖ Großhöflein

Die SPÖ um Vize-Bürgermeister Dragan Kunkic lud am Wochenende zum Oktoberfest in den Gemeindesaal. Ganz in blau-weiß und typisch bayrisch ging es dabei in Großhöflein zu, jung und alt ließen sich das Event nicht entgehen. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf schaute bei ihren Parteikollegen in der Nachbargemeinde vorbei. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht mit dem ein oder anderen Maß Weißbier.