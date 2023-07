2-Takter gaben den Ton an

Stolze 45 Mitglieder zählt der Schützener Puch-Maxi-Club, der bereits seit 2012 existiert. Beim heutigen Fest konnte man die Moped-Schätze bestaunen, bevor man sich mit Speis und Trank stärkte. Punkt 16 Uhr wurden die Bikes dann in Stellung gebracht und durften in Reih und Glied an einer 20 Kilometer langen Rundfahrt teilnehmen. Abends gab's dann noch Live-Musik und jede Menge gut gelaunte Oldtimerfreunde.