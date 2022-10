Oberberg: So stylisch ist das Baltikum

Werbung

„Es war immer ein Traum von mir, einmal mein eigenes Geschäft zu haben“, verrät Liga. Die Lettin hatte in einem Naturkosmetik-Shop auf den Malediven gearbeitet, als sie dort ihren späteren Mann Jürgen Pertak kennenlernte. Den Eisenstädter hatten Dreharbeiten für ein Filmprojekt auf die Ozeaninsel geführt. Nun leben die beiden wieder in Eisenstadt, wo Liga ihren Traum ab Freitag wahr werden lässt: Sie eröffnet ihren „Baltic Shop“ – zuerst online, in weiterer Folge ist aber auch ein Concept Store in Eisenstadt geplant.

Was macht Produkte aus dem Baltikum aus? Nachhaltigkeit sei ein großes Thema, zählt Liga auf: Kleidungsstücke aus umweltschonenden Materialien, Taschen aus Plastik, das aus dem Meer gefischt wurde, Kosmetik und Kinderspielzeug ohne künstliche Zusatzstoffe und Lebensmittel ohne Massentierhaltung. „Ich achte besonders darauf, bei Familienunternehmen einzukaufen“, betont sie.

Es gibt auch eine modische Verbindung vom Baltikum zum Burgenland: Bernstein. Dieser kommt sehr häufig in der nordeuropäischen Natur vor und wird oft in Kleidungsstücken und Spielzeugen eingesetzt.

