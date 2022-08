Natur. Kultur. Leidenschaft

Werbung

„In St. Margarethen lässt es sich leben, wir schätzen unseren Badeteich, pflegen Brauchtum und Kultur, freuen uns über ein sehr aktives Vereinsleben und bieten auch Arbeitsplätze sowie viel Wohn- und Lebensqualität. Der Mensch steht im Mittelpunkt, bei uns kann und darf man sich wohlfühlen. Wir haben in den vergangenen Jahren vieles zusammen erreicht, darauf dürfen wir stolz sein. In der Gemeinde St. Margarethen wird auch im letzten Jahr der Gemeinderatsperiode fleißig gearbeitet und geplante Vorhaben wurden trotz schwieriger Zeiten, umgesetzt. Vieles was wir uns in dieser Periode vorgenommen haben, ist gelungen“, so Bürgermeister Eduard Scheuhammer.

Passionsspiele: Gutes Miteinander

Mit pandemiebedingter Verspätung fanden heuer wieder die Passionsspiele statt. Die Passionsspiele sind für die St. Margarethner eine Herzenssache und bilden einen festen Bestandteil der dörflichen Gemeinschaft. Die Passionsspiele stehen für eine intakte, lebendige und engagierte Dorfgemeinschaft – zahlreiche Laienschauspieler sind auf den Beinen, um an der Passion teilzunehmen um diese gemeinsam zu verwirklichen.

„Ich bin stolz darauf, was in diesem Zusammenhang geleistet wurde, vor allem auf das gute Miteinander — in einer wahrlich nicht einfachen Zeit,“ freut sich der Bürgermeister über das besondere Engagement seiner Margarethener.

Gemeinsam Feste feiern: Erntedank

Wie bei vielen Veranstaltungen in unserer Gemeinde steht auch hier das Miteinander im Vordergrund. Wir freuen uns, dass wir am 18. September wieder unser traditionelles Erntedankfest feiern können. Ein herzliches Dankeschön allen Mitwirkenden.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.