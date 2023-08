ORF Burgenland brachte den Neufelder See zum Tanzen

Vollbild

Yvonne begleitete mit ihren Kindern Amilia und Lyon die "Feel Again"-Stylistin Catharina Flieger und ihre kleine Marlena zum ORF Sommerfest. Der "Seniorenclub Neufeld" mit Heidi, Edith, Hermine, Marianne, Hahn im Korb Manfred, Elisabeth und Christine. Der Betreiber der Sunset Lounge am Neufelder See, Andreas Bachinger, sorgte für die Verpflegung beim ORF Burgenland Sommerfest, Sylvia und Manu ließen es sich dort gutgehen. Fabia Godina und Vroni Weber machten gute Figur beim ORF Burgenland Sommerfest. Tamara, Petra und Pascal Glanz mit Benjamin Huber. Radio Burgenland-Star und Moderator des Abend, Sebastian Györög mit dem ORF Burgenland Team in Neufeld. Die Radio Burgenland Band brachte den Neufelder See zum Tanzen. Thomas Radinger von der Raiffeisenlandesbank Burgenland gratulierte den drei Gewinnerinnen und Gewinnern des ORF Burgenland-Gewinnspiels. Rafaela, Gabi und Helfried kamen mit Gästen aus Baden und der Steiermark zum ORF Sommerfest in Neufeld. Christian, Günther, Birgit und Elfie beim ORF Sommerfest in Neufeld. Die Sommerfest-Reihe des ORF Burgenland machte am vergangenen Freitag Halt am Neufelder See.

