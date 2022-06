Daheim in Trausdorf: Ihr Herz schlägt für Oldtimer

Sechs Firmen haben sich am Dorfrand, nahe den ehemaligen Anlagen des Flugplatzes niedergelassen, damit sei das Areal voll besetzt, so Bürgermeister Andreas Rotpuller. Was noch fehlte, war eine staubfreie Zufahrt: Bislang führten nur Schotterwege zu den Firmen. Die Gemeinde ließ nun die Zufahrt asphaltieren, das Betriebsgebiet wurde auchans Kanalnetz angeschlossen und mit moderner LED-Straßenbeleuchtung ausgestattet.

Mehr Grün im Ort

Sukzessive werden Straßenabschnitte saniert. In Kooperation mit dem Land sollen insbesondere auch Radwegrouten wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Weiters wird der von Kindern stark frequentierte Fahrbahnabschnitt zwischen dem Feuerwehrhaus und der Volksschule hergerichtet. Bereits saniert wurden die Grünflächen neben der Weinberggasse. Und im ganzen Ort wurden 22 Hainbuchen und Spitzahorne gepflanzt.